Wielka Wrocławska: Największe Wyścigi Konne Sezonu na Partynicach – 1 września 2024. Emocjonujące gonitwy, pokazy konne i wiele atrakcji! Tomasz Pawlak

Już w najbliższą niedzielę, 1 września, Tor Wyścigów Konnych Partynice stanie się miejscem największych emocji sezonu wyścigowego. Wielka Wrocławska – Nagroda Prezydenta Wrocławia to spektakularne wydarzenie, które przyciągnie nie tylko pasjonatów wyścigów konnych, ale także całe rodziny szukające atrakcji i rozrywki. Dzień pełen gonitw skakanych, imponujących nagród oraz różnorodnych atrakcji zapowiada się jako wyjątkowa okazja do świętowania w gronie bliskich i miłośników koni. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a bogaty program sprawia, że warto zarezerwować czas na to niezapomniane święto sportów konnych.