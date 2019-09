Wielka parada psów we Wrocławiu. Zobacz zdjęcia

- Paradujemy, żeby pokazać jakimi wspaniałymi przyjaciółmi są nasze czworonogi, a przy okazji promujemy adopcje zwierząt ze schronisk – powiedziała nam Aleksandra Cukier rzeczniczka Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu.

W samo południe na Placu Wolności przed Narodowym Forum Muzyki zebrało się około tysiąca wrocławian wraz ze swoimi pupilami przeróżnych raz, ale też kundelków. Następnie eskortowani przez strażników miejskich i policjantów przespacerowali przez centrum miasta na Wyspę Słodową, gdzie opiekunowie i ich zwierzaki wzięli udział w pikniku.

Imprezę pod hasłem - Hau are you? - po raz drugi już zorganizowali: przedstawiciele Rady Osiedla Stare Miasto, radna Jolanta Niezgodzka, która jest pomysłodawczynią parady oraz Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu. Każdy z uczestników mógł liczyć na drobny prezent, wraz z przysmakami dla pupila.