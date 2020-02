AKTUALIZACJA, godz. 20:42 - Jest najnowszy komunikat MPWiK w sprawie problemów w wodą we Wrocławiu:

Z powodu chwilowego zaniku prądu na terenie miasta, urządzenia pompujące wodę do sieci przerwały pracę, co mogło poskutkować krótkotrwałym brakiem wody. Około godz. 21.00 sytuacja powinna wrócić do normy, tzn. zostanie wyrównane ciśnienie w sieci miejskiej.

AKTUALIZACJA, godz. 20.33: Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu informuje, że doszło do awarii wodociągowej, ale problem ma zostać usunięty po godz. 21. Dyżurny centrum nie jest w stanie powiedzieć nic więcej o awarii, odsyła do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, ale tam - jak już pisaliśmy - nie sposób się dodzwonić, a strona internetowa nie działa. Nasi Czytelnicy informują, że na niektórych osiedlach, gdzie wcześniej był problem z wodą - m.in. na Starym Mieście - po kilkunastu minutach znów zaczęła ona płynąć z kranów.