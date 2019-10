Większy basen z falą. Aquapark już po remoncie [ZOBACZCIE ZDJĘCIA]

- Powiększyliśmy trochę lustro wody, bo pozbyliśmy się naszego baru wodnego. Teraz dzieciaki i rodzice mają o wiele więcej miejsca. A druga kwestia: po 11 latach od otwarcia wymieniliśmy płytki w całym basenie. Warunki są teraz dużo bardziej komfortowe, jest też bezpieczniej, bo wybraliśmy płytki z dużo większą klasą antypoślizgowości - mówi Kornel Kempiński, dyrektor ds. zarządzania obiektu w spółce Aquapark Wrocław.

Przeprowadzono także remont i konserwację urządzenia, które produkuje fale. Basen z falą, dzięki likwidacji baru, powiększy się o 40 metrów kwadratowych. Pojawiło się też dodatkowe wejście na falę. To jednak nie koniec remontów w aquaparku.

- Remontujemy niecka po niecce. Nasz obiekt jest już nastolatkiem, więc wymaga modernizacji. Cały czas przebudowujemy strefę rekreacji i czekają nas jeszcze prace na terenie basenów zewnętrznych. Za chwilę nie będzie tam już wody i wtedy będziemy remontować powierzchnie basenów - dodaje Kempiński. - Chcemy poprawić też leniwą rzekę i co najważniejsze, remontujemy wszystkie ciągi komunikacyjne, bo są one mocno zużyte. Trzeba wymienić nawierzchnię tak, by była mniej poślizgowa. Remont ciągów komunikacyjnych chcemy zakończyć jeszcze przed feriami zimowymi.