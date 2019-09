Większość Polaków chce, aby sklepy były otwarte we wszystkie niedziele. Przeczytaj najnowszy sondaż

Takie rozwiązanie podoba się 25. proc. ankietowanych. Najwięcej, bo 33 proc., uważa jednak, że sklepy powinny być otwarte we wszystkie niedziele w miesiącu, 13 proc. że w jedną niedzielę, a 24 proc. stawia na dwie niedziele handlowe w miesiącu.

Natomiast jedna czwarta badanych uważa, że sklepy powinny być zamknięte we wszystkie niedziele. Jesteśmy podzieleni, jak te ograniczenia powinny wyglądać.

Tymczasem trwa gorąca dyskusja, ile jest prawdy w stwierdzeniu, że zakaz handlu zabija małe sklepy. Według Ewy Bolesławskiej, naczelnik Wydziału Współpracy z Mediami Głównego Urzędu Statystycznego, w przestrzeni publicznej pojawiają się często błędne interpretacje dotyczące, jak wiele małych sklepów zamknięto na skutek wprowadzenia zakazu handlu: - Dane w rejestrze REGON, na jakie niektórzy się powołują, informują m.in. o liczbie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą związaną z handlem. Należy jednak pamiętać o tym, że mogą one posiadać jedną lub kilka placówek. W bazie są też zarejestrowane podmioty niehandlowe, które również mogą posiadać sklepy.

Maciej Ptaszyński

, dyrektor generalny w Polskiej Izbie Handlu, zauważa, że oprócz GUS-u statystyki prowadzi aż kilka instytutów badawczych na rynku: - Jednak każdy z nich przyjmuje inną metodologię, szczególnie w zakresie definiowania danej kategorii sklepów. Jest to do pewnego stopnia zrozumiałe, ponieważ mamy do czynienia z mnogością formatów, między którymi często brakuje wyraźnej granicy. W efekcie bardzo trudno jest porównywać ze sobą dane z różnych źródeł.