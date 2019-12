Mieszkańcy klatki przy ulicy Dąbrowskiego 36A we Wrocławiu czują się bezradni. Od około dwóch lat właściciel jednego z mieszkań wynajmuje je "na doby" za pośrednictwem popularnych portali. Często zdarza się jednak, że w lokalu odbywają się huczne imprezy do białego rana, libacje alkoholowe czy bijatyki. Sąsiedzi nie mogą spać, policja wzywana jest nieraz po kilka razy jednej nocy.

Wszystko zaczęło się już w czwartek, ale w nocy z piątku na sobotę dostaliśmy naprawdę mocno "w kość". W mieszkaniu imprezowało wtedy około 15 młodych osób, grała głośna muzyka. Policja była wzywana wielokrotnie przez 4 mieszkańców klatki, na przykład przez sąsiada mieszkającego dwa piętra nad tym lokalem. Jego dziecko nie mogło spać. Funkcjonariusze przyjechali około 22:30, wystawili mandat i zagrozili, że jeśli hałasy się nie zakończą, wówczas sprawa zostanie skierowana do sądu

W środku nocy znów zostaliśmy postawieni na nogi. Wezwaliśmy policję, która, prawdopodobnie z powodu dużej liczby interwencji, przyjechała dopiero o 7 rano. Na widok radiowozu impreza została przerwana, więc obiecana wcześniej konsekwencja, czyli skierowanie sprawy do sądu, nie została wyegzekwowana. Chwilę później muzyka została jednak ponownie puszczona na cały regulator i tak grała do godziny 11, kiedy kończyła się "doba hotelowa"

Niejednokrotnie pytaliśmy osoby przebywające w tym mieszkaniu, czy były informowane o panujących w klatce zasadach. Mówiły one, że nikt im imprez nie zakazywał organizować. Wręcz przeciwnie, miejsce jest uznawane za świetne do spędzania urodzin, wieczorów kawalerskich czy panieńskich

Właściciel mieszkania wynajmowanego na doby widzi problem, ale nie w takiej skali

Policjanci przeprowadzili w obiekcie w 2019 roku łącznie blisko 30 interwencji. Zdarzały się też takie dni, że funkcjonariusze interweniowali w tym budynku więcej, niż raz. Zawsze osoba, która stwierdza tego typu wykroczenie, może zawiadomić policję i wtedy funkcjonariusze podejmują interwencję w celu potwierdzenia, czy doszło do naruszenia prawa. Jeżeli zgłoszenie to potwierdzi się, to policjanci mogą zastosować np. wobec osób zakłócających ciszę postępowanie mandatowe lub skierować wniosek o ukaranie do sądu albo zastosować środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. Większość zdarzeń w tym obiekcie dotyczyło właśnie zakłócania spokoju, a podczas takich interwencji policjanci stosowali prawnie przewidziane środki

