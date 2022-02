Wiecie, że niedaleko Wałbrzycha - w Krzeszowie znajdują się relikwie św. Walentego, patrona zakochanych!

Można zatem zajrzeć do niewielkiej miejscowości w pobliżu Kamiennej Góry, odwiedzić Pocysterskie Opactwo i zadumać się w towarzystwie samego Walentego, świętego który miał urodzić się w mieście Terni w okolicach Rzymu około 175 roku. Miał wbrew zakazowi cesarza udzielać ślubów młodym legionistom. Legenda mówi, że wtrącony do więzienia zakochał się w niewidomej córce strażnika, która pod wpływem miłości odzyskała wzrok. Cesarz kazał stracić Walentego, a ten na dzień przed egzekucją napisał list do ukochanej, podpisany „Od Twojego Walentego”.

– Relikwią świętego jest prawdopodobnie palec. Tak twierdzili świadkowie, którzy jakiś czas temu byli obecni przy otwieraniu relikwiarza - mówią w opactwie.

Na co dzień relikwie znajdują się w Mauzoleum Piastów Śląskich, w jednej z największych tego typu nekropolii w Europie. Wewnątrz w otoczeniu kolorowych stiuków spoczywają m.in. Bolko I Surowy, czy Bolko II Mały.