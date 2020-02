Więcej praw dla pieszych. Zmiany w przepisach o ruchu drogowym (1.01.2021)

Co dokładnie zmieni się od 1 stycznia 2021 r.?

Pierwszeństwo pieszych na drodze

Dziś pieszy ma pierwszeństwo, gdy już jest na pasach. Po zmianie prawa kierujący będzie musiał zatrzymać pojazd już w chwili, gdy zobaczy, że pieszy zbliża się do przejścia.

Po mieście pojedziemy jeszcze wolniej

Druga zmiana to ograniczenie prędkości: koniec z ograniczeniem do 60 km/h w terenie zabudowanym od godz. 23 do 5. Polska to jedyny kraj z takim systemem. Będzie więc 50 jak w dzień.

Łatwiej będzie stracić prawo jazdy

Zmiana trzecia to rozszerzenie możliwości utraty prawa jazdy przy przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o 50 km/h na wszystkie kategorie dróg. Obecnie prawko się traci za takie przekroczenie tylko w terenie zabudowanym. Zasada obejmie wszystkie drogi łącznie z autostradami.

A co z prawem pierwszeństwa pieszych, jeśli chodzi o autobusy i tramwaje? Też będą mieć obowiązek zatrzymania, gdy kierowca/motorniczy zauważy pieszego, który zamierza wejść na jezdnię? Rozmawiano o tym m.in. w trakcie VII Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podczas debaty z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem poruszono zagadnienia dotyczące m.in. pierwszeństwa pieszych przed tramwajami.