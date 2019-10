Widzew Łódź - Ślęza Wrocław. Na inaugurację czekały trzy dni dłużej. Teraz z niecierpliwością wyjdą na parkiet

Dlaczego opóźnionym? W pier-wszej kolejce terminarza tegorocznej EBLK Ślęza miała zagrać z Wisłą Kraków. Problem polega na tym, że krakowska drużyna wciąż w sferze finansowej nie związała końca z końcem, co uniemożliwia inaugurację sezonu ligowego. Na tę chwilę w kadrze krakowianek zgłoszone są zaledwie trzy (!) zawodniczki. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest spór krakowskiego klubu z Dominiką Owczarzak, obecną rozgrywającą Ślęzy. Dwa lata temu, 25-latka, jako zawodniczka Wisły zerwała więzadła w kolanie, a na zabieg zdecydowała się w innej klinice, niż zalecił klub. Wisła rozwiązała z nią kontrakt, a sprawa trafiła do FIBA. Dziś, werdyktem Międzynarodowej Federacji Koszykówki, krakowski klub musi zapłacić 100 tys. odszkodowania swojej byłej zawodniczce. A że klubowe kasy świecą pustkami, Wisła zwraca się z prośbą o wsparcie do swoich kibiców. Do momentu uiszczenia długów FIBA wstrzymała możliwość rejestracji nowych zawodniczek. Wisła Kraków i problemy finansowe oraz licencyjne? Cóż, mamy chyba déjà vu.

- Dzięki temu, że to spotkanie zostało przełożone, mogliśmy dwa dni wcześniej rozpocząć przygotowania do meczu z Widzewem, ale na pewno chciałybyśmy już rozegrać pierwszy mecz, bo treningi to co innego niż spotkania ligowe - przed dzisiejszym meczem zaznaczyła Owczarzak. Ostatni mecz żółto-czerwone rozgrały jeszcze podczas Wrocławskiej Iglicy, przegrywając w finale turnieju z Artego Bydgoszcz zaledwie dwoma punktami. Przestój trwa więc półtora tygodnia i trener Arkadiusz Rusin liczy na to, że praca wykonana przez jego zawodniczki w okresie letnim znajdzie przełożenie na parkiet. - Do Iglicy szło wszystko tak, jak planowaliśmy. Iglica była półtora tygodnia temu, więc na pewno nie został zachowany rytm meczowy, ale jest tak, jak miało być - dodaje szkoleniowiec 1 KS-u.

Widzew z kolei już w pierwszym meczu został rzucony na głęboką wodę. Na inaugurację EBLK koszykarki z Łodzi pojechały do Polkowic, gdzie mistrzynie Polski wygrały 79:57. Do przerwy jednak wynik był korzystny dla przyjezdnych. Dopiero w drugiej połowie polkowiczanki zaznaczyły swoją przewagę. Aż 26 punktów i 7 zbiórek zanotowała Artemis Spanou, nowa-stara zawodniczka kadry Maroša Kováčika. Po stronie podopiecznych Wojciecha Szawarskiego niewiele gorsza była jedna z dwóch zagranicznych koszykarek - środkowa Katarina Vučković, autorka 21 „oczek”. Kiedy wrocławianki po raz ostatni gościły w hali przy ul. Małachowskiego, Serbka zanotowała 25 punktów, a Widzew wygrał 92:80 (wówczas fenomenalny występ Dominique Wilson - 38 pkt 8 as.). - W Łodzi zawsze grało nam się ciężko, ale być może to, że nie graliśmy w weekend i dzięki temu mogliśmy lżej potrenować sprawi, że uda się nam podejść do tego spotkania na większej świeżości i grać dynamicznie - mówi Rusin.