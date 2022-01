Wichury, ulewy, śnieżyce we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku [FILMY, ZDJĘCIA]

AKTUALIZACJA

Godz. 14.30 Do godziny 12 strażacy w całej Polsce odnotowali 3263 zgłoszenia związane z usuwaniem skutków silnego wiatru.

Godz. 16.45 Wrocław jest już poza strefą frontu atmosferycznego, który znajduje się na południowej granicy województwa dolnośląskiego. W mieście, jak i w większości regionu powoli się rozjaśnia i sytuacja wyraźnie się uspokoiła. Ostrzeżenie meteorologiczne, które wydało IMGW obowiązuje do godz. 17, a my zapytaliśmy synoptyków, jakiej pogody można spodziewać się jutro. Szczegółową prognozę przeczytacie tutaj .

Chwilę przed godz. 14 pociągi odjeżdżające ze stacji Wrocław Główny miały maksymalnie 15 minut opóźnienia. Nieciekawa sytuacja jest za to z przyjazdami do Wrocławia. Skład jadący z Lublina, który miał być we Wrocławiu o godz. 11.54, ma ponad 2 godziny opóźnienia, a pociąg ze Słupska - 76 minut opóźnienia. Uwaga, pasażerowie czekający na pociąg z Ełku, który ma przyjechać planowo o godz. 15.03 - skład jest już spóźniony o 34 minuty.