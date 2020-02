Wiatr rzuca śmigłowcem LPR, który przyleciał po rannego w wypadku na autostradzie A4 [FILM]

Na miejsce przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wiał tak silny wiatr , że śmigłowiec zaczął obracać się wokół własnej osi. Widać to na filmie zamieszczonym w sieci przez jednego z kierowców, którzy byli na A4.

W poniedziałek (10 lutego) rano doszło do wypadku na autostradzie A4. Zderzyły się tam trzy ciężarówki. Więcej o tym wypadku przeczytasz TUTAJ - KLIK!

Śmigłowiec nie zdołał wylądować, ale pilotowi udało się wyrównać lot i bezpiecznie wrócić do bazy we Wrocławiu. Jednego z kierowców, który został ranny w wypadku, do szpitala zabrał karetka pogotowia.