Wełniany targ w NOT przyciągnął setki wrocławian. Dziewiarze kupowali podręczniki i włóczki. Były też ubrania [ZDJĘCIA]

Właściwości wełny docenia coraz więcej osób, które samodzielnie wykonują odzież zamiast korzystać z gotowych propozycji odzieżowych, dostępnych w popularnych sieciówkach. Dla tych, którzy chcieliby nauczyć się dziergania, na targach dostępne są również podręczniki. Wystawcy pomogą dobrać odpowiedni sprzęt i włóczkę.

- Ideą stworzenia Wełnianego Targu jest powiększenie społeczności dziewiarskiej oraz zbliżenie do siebie już tej istniejącej. Chcemy pokazać, że dziewiarstwo w Polsce stało się modne i interesujące. Pragniemy zachęcić nowe osoby do wypróbowania tej sztuki oraz udowodnić, że robienie na drutach to pasja odpowiednia dla wszystkich w każdym wieku - piszą na stronie wydarzenia organizatorki.