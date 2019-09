Weekendowa metamorfoza: 3 pomysły na szybką i tanią zmianę aranżacji wnętrza

Początek września, czyli powakacyjny powrót do pracy i szkoły, to idealny czas na zmiany w Twoim otoczeniu. Jeśli z urlopu przywiozłeś dobrą energię – wykorzystaj ją, aby odmienić i odświeżyć aranżację wnętrz w Twoim domu. Nie potrzebujesz do tego ani wiele wolnego czasu, ani tym bardziej dużego nakładu środków finansowych.

Postaw na prostą i sprytną metamorfozę, której strategicznym aspektem będzie wymiana wyłącznie jednego mebla w pomieszczeniu – sofy, komody lub stołu. Wybierz takie, których uniwersalny design pozwoli Ci na eksperymentowanie z dodatkami. Dzięki temu będziesz cieszyć się odświeżoną aranżacją zawsze wtedy, gdy poczujesz chęć zmiany.

Jakie meble wybrać i jak dobierać do nich dodatki, aby w jeden weekend stworzyć modne i stylowe wnętrze?

1. Sofa w szarym kolorze – nieskończenie wiele możliwości

Nic tak nie odmieni wyglądu salonu, jak nowa sofa. W końcu w tym pomieszczeniu to właśnie ona znajduje się w centrum uwagi. Decydując się na wymianę kanapy, postaw na uniwersalny model w neutralnej kolorystyce. Doskonale sprawdzi się modna, a zarazem minimalistyczna szarość. Dlaczego taki mebel to dobry wybór?

W każdej chwili możesz dobrać do niego aktualnie modne akcesoria, takie jak poduszki i zasłony. To właśnie ich kolor doda charakteru całości. Zależnie od nastroju i własnych upodobań, szarość sofy możesz ożywić energetycznymi barwami w tym celu sięgnij po tekstylia, np. w odcieniach modnej zieleni i limonki) lub jeszcze bardziej stonować przestrzeń (w tym wypadku postaw na paletę bieli i czerni lub odcienie beżu).

Black Red White radzi: Szary narożnik sprawdzi się jako baza dla nowoczesnej aranżacji inspirowanej miejską dżunglą. Do narożnika dobierz dodatki z naturalnych materiałów – drewna, metalu, bawełny oraz lnu. Charakteru całości dodadzą rośliny zielone, zwłaszcza te dekoracyjnymi „palmowymi” liśćmi.

Stylowy i elegancki narożnik Lino

2. Drewniana komoda – dopasujesz ją do każdej aranżacji!

Do salonu, sypialni lub jadalni wybierz komodę w kolorze drewna. Ten uniwersalny i klasyczny mebel pozwoli Ci na szybkie zmiany aranżacji. Aby odmienić wnętrze, wystarczy, że odpowiednio skomponujesz dekoracje ustawiane na komodzie.

· W stylu minimalistycznym: sprawdzą się bardzo proste dekoracje (np. wazon o regularnej bryle).

· W stylu nowoczesnym: wybierz dekoracyjną lampę lub niebanalny neon o futurystycznym charakterze.

· W stylu klasycznym: idealną dekoracją będą rodzinne pamiątki lub kompozycja czarno-białych zdjęć w prostych ramkach.

Komoda w kolorze drewna to również doskonałe miejsce na okazjonalne dekoracje – np. świeże kwiaty czy jesienne bukiety.

Co sprawdzi się we wrześniu? Na komodzie w jadalni postaw świece oraz dekoracyjną misę lub kosz ze świeżymi owocami.

Black Red White radzi: Komodę w kolorze drewna możesz wykorzystać zarówno w salonie, jak i sypialni czy jadalni. Jasne odcienie drewna „ocieplają” wnętrze i dają wrażenie optycznego powiększenia. Sprawdzą się więc nawet w niewielkich pomieszczeniach.

Klasyczna, ponadczasowa komoda z drewna Kaspian

3. Biały stolik – nowoczesny sposób na szybką zmianę!

Białe meble dodają wnętrzom nowoczesnego charakteru i ekspresowo „odświeżają” aranżację. Zamiast stołu w klasycznych odcieniach drewna wybierz biały, który świetnie dopasuje się do każdego stylu (np. nowoczesnego, minimalistycznego czy marine).

Nowoczesny i minimalistyczny rozkładany stół Rolesław

Black Red White radzi: Zbyt mało miejsca podczas rodzinnych spotkań w salonie? Zamiast zwykłego stolika, wybierz taki z rozsuwanym blatem. W razie potrzeby – np. wizyty gości – możesz powiększyć jego rozmiar nawet do 195 cm, rozsuwając dodatkowe wkładki przedłużające. Po złożeniu stolik nie zajmuje dużo miejsca i z powodzeniem wystarcza na codzienne potrzeby domowników.

Metamorfoza wnętrza? Wielka wrześniowa obniżka cen na meble!

Czujesz, że wystarczająco długo zwlekasz odświeżeniem wyglądu swojego mieszkania? A jeśli mógłbyś przeprowadzić metamorfozę w jeden weekend, a w dodatku sporo na tym zaoszczędzić?

W Black Red White wybraliśmy dla Ciebie i przeceniliśmy dziesiątki produktów, które odmienią wygląd Twojego domu nie do poznania!

Rusza promocja „Wielka wrześniowa obniżka cen” w Black Red White. Skorzystaj z oferty 20 rat 0%! Ciesz się swoimi nowymi meblami od dziś – a spłatę rat zacznij dopiero od 2020 roku!

Brzmi kusząco? Sprawdź, jakie meble i akcesoria kupisz w jesiennej ofercie z mega rabatem! Zobacz nową gazetkę promocyjną! Promocja trwa od 6. do 18.09.2019 lub do wyczerpania zapasów.