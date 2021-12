WEEKEND WE WROCŁAWIU. Zobacz, jakie imprezy, koncerty i wydarzenia czekają na nas w sobotę i niedzielę! [18-19.12]

Przy Hali Ludowej, na Placu pod Iglicą, w dniach 18-19 grudnia odbędzie się kultowa giełda staroci, która już na dobre zapisała się w zbiorze tradycji Wrocławia. Giełda będzie trwała od godz. 8 do 16. Tereny w pobliżu Hali Ludowej wpisane są na listę UNESCO, stanowią więc dobre miejsce do zaprezentowania różnych niecodziennych i ciekawych przedmiotów, jakie się tu sprzedaje. Ci, którzy bywają na tej giełdzie wiedzą, że da się tu upolować meble i dzieła sztuki, jakich próżno szukać w sklepach. Wizyta na giełdzie może zaowocować znalezieniem naprawdę oryginalnego prezentu dla wyjątkowej osoby. Targi, oprócz kolekcjonerów, odwiedzają też artyści, którzy chętnie wynajmują tam stoiska, sprzedając na nich rękodzieło takie jak np. biżuteria czy akcesoria domowe. Zobacz, co będzie działo się w weekend we Wrocławiu na kolejnym slajdzie - posługuj się gestami na smartfonie, strzałkami albo myszką

Tomasz Hołod / zdjęcie ilustracyjne