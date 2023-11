Weekend we Wrocławiu jesienią. Co zobaczyć o tej porze roku w stolicy Dolnego Śląska? Redakcja

Jesień to czas organizacji krajoznawczych wycieczek – umiarkowane temperatury sprzyjają zwiedzaniu, nie zawodzi także natura, która raczy nas niesamowitymi barwami. Jednym z najpiękniejszych miejsc na mapie Polski jest stolica Dolnego Śląska, Wrocław. Oto miejsca, które warto zobaczyć podczas jesiennego weekendu we Wrocławiu. Co zwiedzić w mieście o tej porze roku?