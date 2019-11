Weekend we Wrocławiu. 30 najciekawszych imprez i wydarzeń (15-17 listopada 2019 r.)

17 listopada odbędzie się we Wrocławiu II edycja Biegu Sierściucha – biegiem po adopcję. To szczególny bieg, w którym oprócz 200 psów mających swoje domy pobiegnie kilkanaście psów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu. Bieg na dystansie 5 km odbędzie się na terenie Lasu Osobowickiego. II Bieg Sierściucha 17.11.2019 godz. 10:00 Las Osobowicki