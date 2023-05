Weekend we Wrocławiu: 17 niezwykłych atrakcji miasta. Ukryte ogrody, trasy na spacer i rower, atrakcje dla dzieci

Co robić w weekend we Wrocławiu? Zebraliśmy dla Was 17 najlepszych atrakcji stolicy Dolnego Śląska na wiosenną zabawę i wypoczynek. Przekonajcie się, gdzie we Wrocławiu można się zrelaksować na łonie natury, co robić w deszczowy dzień albo gdzie zabrać dzieci.

mitelski, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne