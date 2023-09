WEEKEND Szykuje się rewolucja komunikacyjna w Bolesławcu. GDDKiA ogłosiła właśnie ambitny plan budowy dwóch mostów na Bobrze. Korki znikną Alina Gierak

Codziennie do Bolesławca dociera prawie 40 tysięcy osób, które tu pracują, robią zakupy, uczą się, przyjeżdżają do kin, teatrów, na baseny. Przez miasto przejeżdżają setki autobusów, ciężarówek i samochodów osobowych. Staty układ komunikacyjny z jednym mostem na Bobrze tego nie wytrzymuje. Tworzą się ogromne korki. Ale to się zmieni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła właśnie bardzo ambitny plan przebudowy układu komunikacyjnego w Bolesławcu. Co powstanie, za ile i kiedy?