Weekend niedaleko Polski – Rugia, czyli wyspa kredowych klifów. Dlaczego warto tam pojechać? Najważniejsze informacje

Rugia: co warto zobaczyć? Atrakcje

Gdzie leży Rugia? Mapa

Rugia to niemiecka wyspa leżąca na Morzu Bałtyckim. Zlokalizowana jest bardzo niedaleko polsko-niemieckiej granicy – jej bliskość i niezwykła uroda sprawiają, że co roku ochoczo odwiedzają ją nie tylko niemieccy, ale i polscy turyści.

Rugia – dojazd z Polski

Największa wyspa naszych wschodnich sąsiadów to perełka, o której istnieniu często zapominamy lub wcale nie wiemy, tracąc tym samym okazję do napawania wzroku pięknymi widokami niedaleko Polski. Z największych miast dojedziemy tam samochodem w zaledwie kilka godzin:

Rugia z Międzyzdrojów i Świnoujścia

Ze Świnoujścia Ze Świnoujścia na Rugię dostaniecie się nawet w niecałe 2 godziny – wystarczy dojechać do polskiej granicy trasą DK93, następnie w Niemczech jechać kolejno drogami: B110, L263, B111, A20, B96, L30 i L291 – dokładną trasę przedstawia poniższa mapa:

Rugia – największa wyspa Niemiec

Ta ogromna wyspa ma powierzchnię wynoszącą aż 926 kilometrów kwadratowych – znajdują się na niej miasta i mniejsze miejscowości, które są popularnymi kurortami wśród mieszkańców Niemiec. Największym miastem Rugii jest Sassnitz, które zamieszkuje ok. 10 tys. osób. Liczne rugijskie półwyspy (m.in. Jasmund, Mönchgut, Wittow czy Zudar) i wysepki (chociażby Ummanz czy Hiddensee) tworzą unikalny i charakterystyczny krajobraz.

Kredowe klify Rugii – skarb Bałtyku

Półwysep Jasmund wyróżniają zachwycające widoki oraz klify – i to nie byle jakie, bo… kredowe. Chociaż piękne, narażone są na działanie sił natury, ulegając co jakiś czas procesowi erozji i wpadając do morza. Najbardziej znanym punktem półwyspu jest zdecydowanie „Tron Królewski” (po niemiecku „Königsstuhl”), czyli skała wznosząca się na wysokość ponad 118 m n.p.m. Obszar ponad 30 kilometrów kwadratowych chroni utworzony tam Jasmundzki Park Narodowy, a samo wejście na szczyt formacji skalnej i punkt widokowy są płatne – aby się tam dostać, trzeba kupić bilety w Centrum Königsstuhl.

CC BY-SA 4.0



Kredowe klify w Parku Narodowym Jasmund. Wikipedia.org / Moahim / CC BY-SA 4.0

Cennik i godziny otwarcia