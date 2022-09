Weekend 17-18 września we Wrocławiu. Sprawdziliśmy, co będzie się działo [WYDARZENIA] Monika Fajge

Przed nami trzeci weekend września. Pogoda jest co prawda typowo jesienna, nie oznacza to jednak, że trzeba siedzieć przed telewizorem. We Wrocławiu, jak zwykle, będzie można miło i ciekawie spędzić czas. Wybraliśmy dla Was kilka weekendowych propozycji, które sprawią, że nie będziecie się nudzić. Weekendowe wydarzenia we Wrocławiu. Kliknij w GALERIĘ, a potem poruszaj się za pomocą STRZAŁEK lub GESTÓW w smartfonie.