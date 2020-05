We wrocławskim zoo urodził się manat. Zobacz zdjęcia

Najmłodszy osobnik – jak informuje zoo - to potomek samicy z Singapuru - Abel, więc jego pula genetyczna w istotny sposób wzbogaci hodowlę w Europie. Nowonarodzony manat to najprawdopodobniej samiec i jak podają opiekunowie, maluch tuż po narodzinach mierzył około 110 cm i miał masę ponad 20 kg. Matka opiekuje się manaciątkiem bardzo troskliwie i samodzielnie je karmi. Można to zaobserwować na własne oczy odwiedzając strefę Kongo w Afrykarium. Kiedy uda się ustalić ostatecznie płeć nowego mieszkańca, pracownicy zoo zapowiadają konkurs na jego imię. Narodziny manata powiększyło wrocławskie stado tych ssaków do sześciu osobników.

Manat przyszedł na świat przed pięcioma dniami i dopiero dziś pochwalono się jego narodzinami. Pojawienie się trzeciego już manata we wrocławskim zoo uznano za sensację, bo to gatunek zagrożony wyginięciem, o którego przetrwanie walczą ogrody zoologiczne na całym świecie.

Manat karaibski to ssak, który całkowicie przystosował się do życia w wodzie. Tylne kończyny zanikły, przednie posiadają "paznokcie" będące ewolucyjną pozostałością po kopytach, a wrzecionowate ciało jest zakończone ogonem w formie płetwy. Manat jest zaskakująco zwinny: potrafi robić salta i pływać na plecach. Oddycha powietrzem atmosferycznym, więc co 3 - 5 minut musi się wynurzyć, by zaczerpnąć tchu. Kiedy śpi wynurzanie się następuje co około 15 minut. Jest roślinożercą i w skład jego diety wchodzi około 60 gatunków roślin wodnych. Zwierzęta te występują w ujściach rzek oraz w wodach przybrzeżnych Oceanu Atlantyckiego - od Florydy, przez Zatokę Meksykańską po Karaiby. W naturze żyją do 28 lat a w hodowlach rekord wyniósł aż 69 lat.