We wrocławskim zoo urodził się drugi w Polsce takin złoty

To jeden z najrzadszych gatunków zwierząt w ogrodach zoologicznych na świecie i kolejny powód, aby nie czekać na otwarcie ZOO, tylko już dziś kupić #BILETNAPRZYSZŁOŚĆ i zaplanować odwiedziny w ciągu roku. Maluch jest żywym dowodem na to, że pomimo iż wrocławski ogród pozostaje zamknięty, życie za jego bramą toczy się nadal, a atrakcji wciąż przybywa.

Takin złoty to niezwykle rzadki gatunek, nawet w ogrodach zoologicznych. Jego hodowlę prowadzi zaledwie 13. zoo na całym świecie. Wrocławskie stado stworzono w 2017 r. i rok temu świętowano narodziny pierwszego osobnika – samicy Shaanxi. Tym razem, 1 kwietnia, na świat przyszedł samiec. To ogromny sukces hodowlany wrocławskiego zoo. W ostatnim roku przyszło na świat zaledwie 10 młodych tego gatunku na całym świecie, w tym w Tokio, Berlinie, Libercu i Dreźnie. Na swoje maluchy czeka m.in. San Diego. - Programy hodowli zachowawczej to priorytet dla ogrodów zoologicznych. Na całym świecie prowadzanych jest ich około 900. Wszystkie są koordynowane przez stowarzyszenia regionalne, a ich celem jest nie tylko stworzenie bezpiecznej liczebnie populacji gatunków zagrożonych i utrzymanie ich w doskonałej kondycji genetycznej czy psycho-fizycznej, ale również jak najlepsze poznanie gatunków, mało znanych oraz dzielenie się uzyskaną wiedzą. Jednym z nich jest takin złoty, który zamieszkuje w naturze tylko jedną, chińską prowincję i którego Europejczycy zobaczyli dopiero w XIX w. Stąd duże znaczenie naszej hodowli i naszych doświadczeń, bo to one już mają wpływ na przetrwanie tego gatunku - mówi Radosław Ratajszczak, prezes wrocławskiego zoo.

Przypomnijmy, cztery osobniki takina złotego - Xian, Johnny Woo, Won Yu i Zhaoze, przyjechały tu w ramach wymiany hodowlanej na przełomie czerwca i lipca 2017 r. z trzech ogrodów zoologicznych – Libereca, Drezna i Berlina. Zamieszkały na wybiegu w najstarszej części zoo mając za sąsiadów koziorożce syberyjskie, milu i jelenie Alfreda. Specjalnie dla nich ustawiono głazy i pnie drzew, a także wybudowano strumyk, by wybieg odzwierciedlał ich środowisko naturalne. - Tym razem matką została Won Yu i podobnie jak rok temu Zhaoze, bardzo troszczy się o potomstwo. Nie spuszcza samczyka z oka, a gdy ten oddali się nawet odrobinę, przywołuje go charakterystycznym, chrapliwym muczeniem – mówi Łukasz Karolik, opiekun zwierząt kopytnych we wrocławskim zoo. – Na razie mały takin żywi się tylko mlekiem matki, ale interesuje go wszystko co nowe. Kiedy karmimy Zhaoze np. marchewką, podchodzi i próbuje ją naśladować, ale jeszcze nie potrafi gryźć i jego układ trawienny nie jest gotowy na stały pokarm.

Obserwując doniesienia z wrocławskiego zoo można być spokojnym, że pomimo pandemii zwierzęta mają się dobrze i czekamy na kolejne narodziny. Warto również już teraz kupić voucher na „Bilet na przyszłość”, by móc w pierwszej kolejności osobiście odwiedzić wszystkie nowe maluchy i swoich „starych” ulubieńców, gdy tylko zoo zostanie otwarte dla zwiedzających. „Bilet na przyszłość” to vouchery na bilety normalne, ulgowe i rodzinne oraz karty roczne – normalne i ulgowe. Bilety jednorazowe będą ważne 365 dni od daty zakupu, a ich właściciele będą mogli wymienić je na bilety w pierwszej kolejności w Punkcie Obsługi Klienta, w dniu wizyty. Karty roczne będzie można aktywować w Punkcie Obsługi Klienta przez rok od daty zakupu, a będą ważne kolejne 365 dni. Vouchery są dostępne na stronie https://bilety.zoo.wroclaw.pl/, wystarczy wybrać w bocznym menu „Zakup vouchera”. Po dokonaniu transakcji, voucher zostanie przesłany na podany adres e-mail.

W naturze takiny złote (Budorcas taxicolor bedfordi) występują tylko w jednej, chińskiej prowincji – Shaanxi. Zamieszkują góry Qinling i ich okolice poruszając się na wysokości od 1 500 do 4 500 m n.p.m. Choć ich krewniakami są owce i kozy, to są dużo większe - osiągają do 2,2 m długości ciała przy 1,4 wysokości i masie ciała nawet 350 kg. Do tego mają nietypową budowę ciała - przypominają krzyżówkę kozy, antylopy i niedźwiedzia, a rogi mają krótkie i osadzone bardzo blisko siebie, jakby był jeden. Żywią się głównie trawą, liśćmi i kwiatami, a także pędami bambusa. Najchętniej żerują o świcie i zmierzchu.

Naturalnymi wrogami takinów są niedźwiedzie, wilki, cyjony i lamparty. Ich sposobem na uniknięcie niebezpieczeństwa jest ostrzeżenie członków stada charakterystycznym dźwiękiem i ucieczka przez skakanie ze skały na skałę lub chowanie się w zaroślach, gdzie leżą unikając spotkania z niebezpieczeństwem.

W środowisku naturalnym dożywają 18 lat.

Podobnie jak pandy wielkie, takiny są uważane za dobro narodowe Chin, jednak nie uchroniło ich to przed zagrożeniem wyginięciem. Zgodnie ze statusem IUCN należą do gatunków „wrażliwych” (Vulnerable – V). W 2001 r. oszacowano ich liczebność na nieco powyżej 5 000 osobników. Choć od 1988 r. są chronione w Chinach, to liczebność populacji wciąż maleje. Największym zagrożeniem dla nich są wylesienia, polowania i fragmentacja siedlisk. źródło: materiały prasowe zoo

