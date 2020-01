Wrocławski Aquapark wychodzi naprzeciw osobom, które pracują w niestandardowych godzinach. Już od 1 lutego basen sportowy będzie czynny w tygodniu od 4:30 do 24:00. Wrocławski basen sportowy staje się tym samym najdłużej otwartym basenem w Polsce.

- Chcemy, aby każdy nasz klient miał możliwość trenowania o pasującej mu porze. Bez względu na to, czy zaczyna pracę o 6:00, czy kończy o 22:00. Silny trend związany ze zdrowym stylem życia cały czas popycha nas do wprowadzania kolejnych zmian – mówi Mariusz Żyłka, kierownik Strefy Rekreacji i Basenu Sportowego we wrocławskim Aquaparku.Coraz więcej wrocławian rezerwuje czas na trening przed pracą, dlatego wydłużone godziny otwarcia umożliwią trening osobom, które zaczynają pracę między 6:00, a 7:00.Ponadto trening poranny ma zupełnie inne zalety niż trening wieczorny. Pływanie o poranku polecane jest szczególnie osobom, którym zależy na zgubieniu nadprogramowych kilogramów. Zaraz po przebudzeniu metabolizm jest na wysokim poziomie, a to wpływa na przyspieszone spalanie kalorii. Natomiast trening wykonany przed snem pozwala zredukować stres zgromadzony przez cały dzień i ułatwia zasypianie.- Mamy nadzieję, że osoby, które do tej pory nie miały możliwości trenowania przed pracą skorzystają z tej zmiany i będą licznie nas odwiedzać. – dodaje Mariusz Żyłka.Godziny otwarcia basenu sportowego obowiązujące od 1 lutego 2020 r.:Pn – pt: 4:30 – 24:00Sb – ndz: 8:00 – 23:00