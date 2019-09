We wrocławskich liceach powstaną klasy filmowe. To projekt Dolnośląskiego Centrum Filmowego

Zajęcia z zakresu języka filmowego, historii kina i produkcji filmowej prowadzone będą przez cały rok szkolny. Autorski program edukacyjny powstał przy aktywnym udziale filmoznawców, edukatorów i filmowców. Zajęcia będą realizowane zarówno w szkołach (część teoretyczna), jak i w Dolnośląskim Centrum Filmowym (część praktyczna).

Swoimi doświadczeniami z licealistami podzielą się m.in.: Jagoda Szelc, Marek Lechki, Bartosz Kędzierski oraz producenci filmowi Paweł Kosuń i Marcin Kurek.

- Program dzieli się na część teoretyczną i praktyczną. Zajęcia teoretyczne będą prowadzić opiekunowie klas na cotygodniowych zajęciach w szkołach, praktyczne zaś – zaproszeni do współpracy eksperci i twórcy filmowi – raz w miesiącu w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Zajęciom praktycznym towarzyszyć będą pokazy filmów, warsztaty i spotkania z cenionymi twórcami – reżyserami, aktorami czy producentami filmowymi. Cieszę się, że twórcy filmowi związani z Wrocławiem zgodzili się wziąć w nim aktywny udział. Chodziło nam o to, aby młodzież miała żywy kontakt z osobami, które tworzą filmy. Cały program działania klas filmowych był konsultowany z nauczycielami z Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, filmoznawcami, ale też z młodzieżą, która na co dzień odwiedza nasze kino. Wierzę, że tegoroczny pilotaż pokaże, że warto ten projekt rozwijać

w przyszłości – mówi Jarosław Perduta, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Filmowego.