We Wrocławiu zamiast nowego serca dostał pompę. Pacjent z Norwegii opuścił intensywną terapię

Mężczyzna, którym zajęli się specjaliści z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu to Polak, który pracował w Norwegii. 13 sierpnia przeszedł rozległy zawał serca, doszło do zatrzymania krążenia. Dwa tygodnie później został przetransportowany do Wrocławia.

– Jego serce zostało zniszczone zawałem i nie pracuje samodzielnie. Mężczyzna jest nieprzytomny. Żyje, bo jest podłączony do specjalistycznej aparatury, m.in. ECMO (rodzaj protezy zastępującej pracę narządu - przyp. red.) oraz urządzenia do wspomagania lewej komory serca – mówił wtedy dr n. med. Stanisław Zieliński, anestezjolog z USK.