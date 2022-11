We Wrocławiu, zamiast budynków mieszkalnych, powstanie rezerwat przyrody. Obejmie ponad 750 hektarów [ZDJĘCIA]

Chcieli przeznaczyć obszar pod inwestycje

Pola irygacyjne Wrocławia znajdują się w północno-zachodniej części miasta i zajmują powierzchnię dokładnie 1100 hektarów. Dla porównania – to teren 10 razy większy od Parku Szczytnickiego. Przez ponad 100 lat pola pełniły funkcję naturalnej oczyszczalni ścieków dla całej wrocławskiej aglomeracji. Był to jeden z pierwszych w Europie system filtracji i działał do 2015 roku.

Już w 2013 roku, gdy Wrocław przygotowywał się na oddanie do użytku rozbudowanej oczyszczalni w Janówku, planowano zbudować tam osiedla mieszkalne. MPWiK planował przekazać Zarządowi Zieleni Miejskiej 80 procent powierzchni, by ta została przeznaczona pod inwestycje.