We Wrocławiu zaginął Jędrzej Jacek Sułkowski. Szuka go rodzina z Fundacją ITAKA

Jędrzej Jacek Sułkowski zaginął we Wrocławiu 16.06.2023. Szukają go rodzina i Fundacja ITAKA. Mężczyzna ma 31 lat i 175.0 cm wzrostu, oczy - niebieskie. Jędrzej Jacek Sułkowski zaginął we Wrocławiu. Jeśli widziałaś lub widziałeś osobę ze zdjęcia po 16.06.2023, koniecznie skontaktuj się z Fundacją ITAKA. Pamiętaj, że każda informacja może być ważna.