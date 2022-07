We Wrocławiu w weekend może popadać. Zwłaszcza w niedzielę [PROGNOZA POGODY]

Piątek (8 lipca)

Pochmurny poranek przywitał nas w piątek (8 lipca) temperaturą około 13 st. C. Ta w trakcie dnia wzrośnie maksymalnie do 22 st. C, a wieczorem spadnie do 16 st. C. Nad Wrocławiem przejściowe zachmurzenie, które jeszcze nie przyniesie ze sobą opadów. Wiatr umiarkowany, północno zachodni, w porywach silny – do 45 km/h. Noc z piątku na sobotę spokojna, około północy może lekko popadać.