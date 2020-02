We Wrocławiu trwa Wege Festiwal. Jakich pyszności można tam spróbować? [ZDJĘCIA]

Zwane "tureckimi cygarami" to ruloniki z ciasta filo lub yufka, które jest cieńsze, niż francuskie. Powinny mieć grubość palca. Pierożki sigara faszeruje się serem feta, a także warzywami, czy grzybami. Można jeść same lub z sosem, np. tzatziki. Sprawdź na kolejnych slajdach, jakich wegetariańskie pyszności można spróbować we Wrocławiu.

Celina Marchewka