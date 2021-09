We Wrocławiu spadnie deszcz. Kiedy? Prognoza opadów deszczu na 10 dni Newsroom 360

Nad Wrocław nie powinny dzisiaj dotrzeć deszczowe chmury. Sprawdź szczegółową prognozę opadów dla Wrocławia. Pixabay.com/Mabel Amber

W sobotę we Wrocławiu można spodziewać się opadów deszczu. We Wrocławiu prawdopodobieństwo opadów na 11.09.2021 wynosi 50%. W które dni możemy spodziewać się deszczu? Meteorolodzy typują, że najwięcej deszczu może spaść w sobotę 11.09.2021. Opady deszczu miejscami mogą sięgać nawet 1,3 mm. Warto nie zapominać o parasolach we Wrocławiu.