We Wrocławiu ruszyła rekrutacja do przedszkoli. Zobacz terminy i zasady przyjęć

Wnioski można składać od piątku 20 marca w godzinach 12:00-15:00 do środy, 25 marca do godziny 15:00. Pierwszym krokiem jest pobranie formularza -

W tym roku po raz pierwszy dokumenty rekrutacyjne do przedszkoli można przesyłać elektronicznie. Do tej pory należało złożyć je osobiście. Dodatkowo, jeśli ktoś nie ma możliwości aktualnie pobrać wymaganych w rekrutacji dokumentów i zaświadczeń, może na tym etapie dołączyć stosowne oświadczenie, a odpowiednie formularze dostarczyć później.

Wypełniony wniosek trzeba koniecznie podpisać, a następnie zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać online (wraz z załącznikami) przez system rekrutacyjny. Jeśli ktoś całkowicie nie ma możliwości aplikować do przedszkola elektronicznie, istnieje ewentualność pobrania wniosku osobiście, wypełnienia go na miejscu i złożenia w przedszkolu pierwszego wyboru, ale urzędnicy, ze względów bezpieczeństwa, odradzają taką opcję.

Wyniki pierwszego etapu rekrutacji będą znane 4 maja. Później rozpocznie się drugi etap w placówkach, w których wciąż pozostaną wolne miejsca. Cały nabór zakończy się 31 sierpnia, kiedy to zostaną wywieszone listy przyjętych dzieci z podziałem na grupy.

Aż do zakończenia naboru rodzice będą mogli sprawdzać wyniki kwalifikacji, składać informację o rezygnacji, a także wnioskować o udział w drugim etapie.

Jak wypełnić wniosek?

Należy wprowadzić dane dziecka i rodziców. Każdy może wybrać z listy maksymalnie 3 placówki. Trzeba je uszeregować w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej. Kolejna kwestia, o której warto pamiętać, to zaznaczenie we wniosku dodatkowych kryteriów, jakie dziecko spełnia. Jest to o tyle ważne, że za każde z nich można uzyskać dodatkowe punkty rekrutacyjne. Ich suma decyduje o kolejności przyjęć.