We Wrocławiu powstała bezpłatna pralnia. Czy dla wszystkich?

Pralnia Społecznie Odpowiedzialna utworzona w budynku przy ulicy Małachowskiego we Wrocławiu, to projekt Towarzystwa Św. Brata Alberta we współpracy z firmą Henkel, stworzony z myślą o bezdomnych i ubogich. - Każdy kto zechce zostawić tu pranie między 8:00, a 9:00, odbierze je potem pachnące i czyste - zapewnił Maciej Gudra, zastępca kierownika noclegowni dla mężczyzn we Wrocławiu. Dzięki pralni w noclegowni można już nie tylko spędzić zimną noc w ciepłym łóżku, ale także uprać koce, ubrania, czy okrycia wierzchnie.