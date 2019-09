We Wrocławiu powstał wyjątkowy komiks o wyjątkowym człowieku. Oto "Wyrok" według pomysłu Juliusza Woźnego

Jerzy Stanisław Woźniak żołnierz Armii Krajowej, uczestnik akcji „Burza”.

W 1945 roku przedarł się do Europy Zachodniej, gdzie walczył w 2 Korpusie Polskim we Włoszech, był też emisariuszem delegatury WiN w Londynie na tere RP. W roku 1947 zgłosił się na ochotnika do przerzucenia na teren kraju, gdzie w tym samy roku został aresztowany przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, a następnie skazany na karę śmierci w tak zwanym „procesie kiblowym”.

Decyzja Bolesława Bieruta zmieniła wyrok śmierci na karę dożywocia. Na wolność wyszedł dopiero w roku 1956. W latach 2001-2002 był kierownikiem w randze wiceministra Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w rządzie Jerzego Buzka. Działał w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej i członie Kapituły Nagrody Kustosza Pamięci Narodowej.

Zmarł 12 kwietnia 2012 roku. Spoczął na Cmentarzu Osobowickim. Kilkaset metrów od jego grobu, na tym samym cmentarzu, znajdują się bezimienne groby jego kolegów z AK, wymordowanych po wojnie przez komunistów.