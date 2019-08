We Wrocławiu powstał mural zachęcający do zostania dawcą szpiku

Każdy z nas może poczuć to #Niesamowiteuczucie!

Mural przedstawiający wielobarwne skrzydła znajduje się na ścianie Arkad Wrocławskich od strony ul. Powstańców Śląskich i jest częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej Fundacji DKMS „To #Niesamowite uczucie uratować komuś życie”. Autorem grafiki jest Michał Węgrzyn Demenz, artysta wizualny, absolwent malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Inspiracją dla powstania muralu, jest historia Aleksandry - wrocławianki, która na co dzień pracuje z pacjentami chorymi na nowotwory i sama mogła doznać niesamowitego uczucia uratowania komuś życia, dzieląc się cząstką siebie i dając szansę na życie mężczyźnie ze Stanów Zjednoczonych.

Skrzydła namalowane zostały na specjalnej konstrukcji przymocowanej do elewacji budynku, a ich ekspozycja zaplanowana jest do 9 września. W tym czasie każdy przechodzień będzie mógł się sfotografować na tle skrzydeł i udostępnić zdjęcie w mediach społecznościowych z #NiesamowiteUczucie. To będzie jego cegiełka w popularyzacji idei walki z nowotworami krwi i gest solidarności z pacjentami cierpiącymi na choroby hematoonkologiczne – tłumaczą przedstawiciele Fundacji DKMS i dodają, że każda osoba, która zarejestruje się jako potencjalny dawca szpiku ma szansę uratować komuś życie i doświadczyć niesamowitego, uskrzydlającego uczucia. Stałe powiększanie bazy dawców szpiku jest bardzo ważne, ponieważ wciąż jest wielu pacjentów, którzy pośród zarejestrowanych 35 milionów potencjalnych dawców szpiku na świecie nie znajdują „bliźniaka genetycznego.”