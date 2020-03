We Wrocławiu powstają kolejne mikroskopijne plac zabaw. No cóż, Wrocław miastem krasnoludków...

Do placu zabaw na Popowicach nikt się nie przyznaje. Oba bloki buduje deweloper Popowice Development, który sprzedaje tam mieszkania i biura w inwestycji Legnicka Street. Jednak przedstawiciele dewelopera twierdzą, że bujak jest tam od dwóch lat i zapewniają, że plac zabaw przeszedł w zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Popowice. Spółdzielcy z kolei zdecydowanie zaprzeczają. Przekonują, że plac zabaw wciąż należy do Legnicka Street. Wcześniej na placyku były dwie ławki i kilka kubłów obok. Już w lipcu 2019 r. ławki zniknęły, a ich miejsce zajęły kubły. Później na uprzątniętym terenie pojawił się bujak żyrafa.

Za nowym blokiem, wybudowanym na rogu ul. Legnickiej i Rysiej, tuż przy jezdni jest utwardzony, owalny placyk, o średnicy około 4 m. To bardzo niefortunne miejsce na plac zabaw . Dzieci miałyby bawić się przy samej jezdni, a dodatkowo pozostały dziury po ławkach, w których zbiera się woda. Przez sam plac przechodzą mieszkańcy bloków przy ul. Wejherowskiej, bo jest tam wydeptana ścieżka pomiędzy ogrodzeniem pobliskiej budowy i sklepem osiedlowym.

Podobny plac zabaw wybudował na osiedlu Kolorowa Osada na Maślicach deweloper Omega Buildings. Tam, na środku ogrodzonego, wysypanego piaskiem terenu, znajduje się huśtawka równoważna, czyli taka, z której korzystać można tylko we dwie osoby. W rogu jest kosz na śmieci, za ogrodzeniem z jednej strony chodnik i ulica, a z drugiej żwir i świeżo nasadzona zieleń. Omega Buildings reklamuje swoje osiedle pisząc m.in.: inwestycja ma zaprojektowaną pełną infrastrukturę: chodniki, skwery, place zabaw. Pytaliśmy o zasadność budowy tak małego placu zabaw i powoływania się na jego istnienie w reklamach inwestycji. Deweloper nie odpowiedział na nasze pytania dotyczące tego placu.

Przepisy wskazują, że takie konstrukcje to już place zabaw. Dokładnej definicji placu zabaw nie ma, uznaje się więc, że jest to teren zawierający przynajmniej jeden element małej architektury z funkcją zabawową. Każdy plac zabaw powinien być zrobiony według projektu, a następnie odebrany w obecności zamawiającego, wykonawcy, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Place zabaw powinny spełniać szereg norm. Miejsce ich wybudowania powinno być oddalone 10 m od ulicy, linii kolejowych oraz mieszkań i od 3 do 16 m od parkingu w zależności od tego, ile ma miejsc postojowych.