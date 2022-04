We Wrocławiu odkopali ogromny, poniemiecki depozyt. Pomnik pruskiego króla na koniu. Szaber w powojennej stolicy Dolnego Śląska

Szaber w powojennym Wrocławiu...

Wrocław jest stolicą Dolnego Śląska. Prezentowaliśmy odcinki dot. Festung Breslau a w nich fanatycznej obrony miasta, które zostało przez hitlerowców zamienione w twierdzę. Było też o Karlu Hanke, nazywanym rzeźnikiem Festung Breslau. Dzisiaj o pewnym procederze, który miał tu miejsce po II wojnie światowej. Można go śmiało nazwać ówczesnym stanem umysłu.

Szaber to nie jest zwykłe złodziejstwo, jakieś przywłaszczenie. Szaber zawsze był towarzyszem wszelkich konfliktów zbrojnych, czystek etniczych, gwałtów i napadów. Szaber w tamtym czasie był po prostu stanem umysłu, ale również nieodzownym narzędziem do wymierzania sprawiedliwości dziejowej, wymierzanej po II wojnie światowej na Niemcach, na niemieckich miastach, na niemieckich meblach i wogóle na wszystkim co niemieckie. Ówczesna władza ludowa mówiła krótko: wszystko co zostawiają Niemcy, jest własnością państwa polskiego. Przez to powszechnie rozumiano, że to wszystko stało się własnością Polaków, nowych mieszkańców tych terenów. Tak ludzie to rozumieli. Wchodząc do miast Dolnego Śląska szabrowali wszystko, co jest możliwe.