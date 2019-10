We Wrocławiu OC jest jednym z najdroższych w Polsce. A znów pójdzie do góry! Jak płacić mniej?

Na pewno wielu kierowców zaobserwowało specyficzną strategię ubezpieczycieli, podwyższania cen polis stałym klientom i przyciągania niskimi nowych. Kto nie słyszał – „za to, że jest Pani/Pan z nami, proponujemy specjalną zniżkę” i tu pada kwota nie wiedzieć czemu wyższa od tej, jaką za OC zapłaciliśmy rok wcześniej. Czy zmiana co roku ubezpieczyciela ma sens? - Polityka cenowa stosowana przez poszczególne towarzystwa jest bardzo odmienna. Nie można więc powiedzieć, że wszystkie firmy (lub żadna) stosują wyższe ceny dla stałych klientów. Nie jest to jednak wykluczone. Niektórzy ubezpieczyciele, chcąc zdobyć grono nowych klientów, mogą proponować im np. dodatkowe, większe zniżki – odpowiada Jakub Sokołowski, ekspert Rankomat. Na pewno nie zaszkodzi próba negocjowania zaproponowanej polisy. Pamiętajmy, że na naszym rynku działa ponad 20 ubezpieczycieli, jest więc w czym wybierać. Na dwa, trzy tygodnie przed upływem terminu zawarcia nowej polisy lub przedłużenia dotychczasowej, warto poświęcić czasu na porównanie ofert, a także danie do zrozumienia dotychczasowemu ubezpieczycielowi, że nie koniecznie pozostaniemy z nim, jeśli nie przemyśli swojej oferty z korzyścią dla naszej kieszeni. - Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada własny system oceny ryzyka ubezpieczeniowego i na jego podstawie wylicza proponowaną składkę OC. Pośrednicy w sprzedaży korzystają z gotowych kalkulatorów/taryf, przygotowanych przez ubezpieczycieli i nie mają możliwości zmiany proponowanej ceny. Właściciel pojazdu może ewentualnie wynegocjować tzw. zniżkę marketingową, o ile oczywiście agent ubezpieczeniowy ma możliwość jej udzielenia – mówi Jakub Sokołowski.

