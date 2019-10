We Wrocławiu nie będą grabione liście. Powód? Ma to chronić... jeże!

Nowe podejście do utrzymania zieleni jesienią ogłosili w piątek, 25 października, przedstawiciele miasta. W tym roku liście, które spadły z drzew i krzewów w wielu miejscach pozostaną niesprzątnięte. - Może to budzić niepokoje wśród mieszkańców, ale to bardzo ważne, żeby te nowe standardy wdrażać odważnie i intensywnie – mówił wiceprezydent Wrocławia Adam Zawada i wyjaśniał: - Takie parki, jak park Staszica czy park Południowy, są intensywnie utrzymywane zarówno pod kątem koszenia, jak i grabienia liści. Mamy też takie parki, jak park Tysiąclecia, który jest tak naprawdę naturalnie rosnącym lasem. Tam ta bioróżnorodność jest znacznie większa i tam nie kosimy i nie będziemy też grabić liści.

Liście, które spadną w „enklawie”, mają nie być nigdy sprzątane. Miasto zakłada, że do wiosny rozłożą się tam użyźniając glebę. Liście, które wiatr wywieje z „enklaw” na chodniki i ulice, mają być normalnie sprzątane.

- Liście to nie odpad, to dla nas surowiec, z którego robimy kompost – zaznaczała Dorota Witkowska z Ekosystemu i dodawała, że także mieszkańcy powinni je albo zbierać do worków i oddawać, albo kompostować w swoich ogrodach i pozyskiwać nawóz. Witkowska zachęcała również zarządców nieruchomości, by także wyznaczali tereny, gdzie pozostawią liście.

Tam, gdzie miasto jednak będzie sprzątać liście, wykonawcy mają kategoryczny zakaz używania dmuchaw. Ma to ograniczyć erozję gleby, hałas i zanieczyszczenie powietrza.

Tabliczkami nie zostaną oznaczone wszystkie niesprzątane miejsca. Jak podkreślał Adam Zawada, ma to być jedynie symbol nowej polityki. Gdzie dokładnie powstaną niesprzątane „enklawy”? Przedstawiciele miasta i miejskich spółek jeszcze dokładnie nie wiedzą: - Takie miejsca będą wyznaczane w zależności od uwarunkowań, od obszaru, w którym się znajdujemy – mówił wiceprezydent. Jacek Mól dodawał, że będą to obszary, gdzie jest duży drzewostan, bez chodników i ulic, tak aby pozostawione liście nie były utrudnieniem.