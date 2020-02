We Wrocławiu lekarze walczą o życie 12-latki. Topiła się w hotelowym basenie w Łomnicy

Dziewczynka z mamą przyjechała do Łomnicy z Otwocka. Pod Jelenią Górą spędzała ferie.

Do wypadku doszło w środę (12 lutego). Podczas zabawy w basenie dziewczynka straciła przytomność i zaczęła się topić. Wyciągnął ją z wody hotelowy ratownik. Nieprzytomna została przewieziona do szpitala we Wrocławiu, gdzie lekarze wciąż walczą o jej życie.

W hotelu Osada Śnieżka w Łomnicy, gdzie doszło do tragedii, działa teraz policja i prokuratura. Wyjaśniają przebieg wypadku. Sprawdzają, czy mogło dojść do narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.

Prokurator Tomasz Czułowski z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze potwierdza, że do tragedii doszło w hotelu Osada Śnieżka w Łomnicy.

Czynności prokuratury prowadzone są w kierunku nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i życiu dziecka - mówi Tomasz Czułowski.

Prokuratura ma już pewną hipotezę odnośnie tego, jak doszło do wypadku, ale na razie nie zdradza szczegółów.