We Wrocławiu już wypłacają środki z programów 500+ i 300+

- Od 1 lipca otrzymaliśmy już 51 110 wniosków o 500+ - mówi Karolina Koper z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. - W przypadku połowy z nich (25 274) zostały już wydane decyzje pozytywne, co nie oznacza jeszcze, że pieniądze zostały przelane. Na razie zleciliśmy wypłaty dla około 15 000 osób.

Wnioski można także składać w sprawie programu 300 plus (wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na dziecko). Tu wpłynęło 24 567 wniosków, decyzji wydano 14 785, a pieniądze przekazano 13 000 wrocławian.

Przypomnijmy, wnioski w wersji elektronicznej można składać od 1 lipca, zaś drogą tradycyjną - od 1 sierpnia.

Wniosek złożony od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019 r. sprawia, że pieniądze otrzymacie wraz z wyrównaniem od lipca i trafi do Was najpóźniej do 31 października 2019 r.