We Wrocławiu jest sklep z kosmetykami, który wygląda jak... cukiernia w Las Vegas (ZDJĘCIA) R

Sklep Nectar Bath Treats wygląda jak kolorowa cukiernia w Las Vegas, choć znajdziemy w nim peelingi do ciała, bomby i sole kąpielowe oraz fantazyjne mydła i masła do ciała. Salon już jest otwarty. fot. materiały prasowe Zobacz galerię (11 zdjęć)

Sole kąpielowe wyglądają jak mleczne shake’i, masło do ciała jak owocowe smoothie, mydła jak babeczki, ptysie z bitą śmietaną, donuty, lody na patyku czy torciki! Pierwszy w Europie salon Nectar Bath Treats otwarty w Magnolia Park. Amerykańska marka debiutuje w Polsce. Sklep Nectar Bath Treats wygląda jak kolorowa cukiernia w Las Vegas, choć znajdziemy w nim peelingi do ciała, bomby i sole kąpielowe oraz fantazyjne mydła i masła do ciała. Salon już jest otwarty.