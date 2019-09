We Wrocławiu grasuje nożownik. Już dwa razy zaatakował na Gaju

„Po Gaju biega gość z nożem i napada ludzi" – napisał internauta na portalu społecznościowym. „Nie robi krzywdy, każe oddać rzeczy, ale różnie może być”. Autor wpisu dodaje, że do napadów miało dochodzić między godziną 20 a 21. Nasza czytelniczka, pani Natalia pyta, czy nie należałoby ostrzec ludzi.

Sprawdziliśmy. Rzeczywiście na Gaju w ostatnich dwóch tygodniach doszło do dwóch podobnych zdarzeń. Było to na ul. Krynickiej i na ul. Widnej. W obu przypadkach do przechodniów podchodził mężczyzna z nożem i okradał swoje ofiary. Nikomu nic się nie stało.

Policjanci pracują nad wyjaśnieniem tej sprawy. Nie ujawniają na razie bliższych szczegółów tych zdarzeń. Z relacji napadniętych przechodniów może wynikać, że sprawcą obu napadów mógł być ten sam mężczyzna.

Pracujący nad tą sprawą policjanci nie wykluczają jednak również innych wersji. Na razie zabezpieczane są zapisy kamer monitoringów. Policjanci próbują też wytypować sprawcę wśród znanych sobie lokalnych przestępców.