We Wrocławiu czynsz dużo wyższy niż emerytura. Będą eksmisje dla 80-latków? Tak wygląda życie w byłych mieszkaniach zakładowych

Niepotrzebne nieruchomości na sprzedaż

Po upadku zakładu, w którym pracował pan Longin, ówczesny wojewoda dolnośląski przekazał mieszkania zakładowe Pafawagowi, który był wówczas spółką państwową. Został jednak sprywatyzowany i zaczął wyprzedawać „niepotrzebne” nieruchomości. Jedną z nich był blok na Ślicznej.

Blok nabyło trzech mężczyzn, którzy posiadają go do dziś. - Od tamtej pory rosną nam czynsze. Dziś w naszym budynku jest to kwota 30zł/mkw. Zdarza się więc, że niektórzy lokatorzy płacą za mieszkanie 1700 złotych, podczas gdy ich emerytura wynosi 1300. Zadłużają się, a z czasem są eksmitowani – mówi pan Longin.