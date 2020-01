WBO 2020. Jakie projekty mają szansę na realizację, jak je zgłaszać i jak głosować?

Jednym z najbardziej odjechanych projektów zgłoszonych w tegorocznej edycji WBO są..."Palmy na Legnickiej". Ulica Legnicka słynie z wysokich temperatur w trakcie lata. Brak zacienienia powoduje liczne problemy osób, które chcą pieszo przemieszczać się pomiędzy Rynkiem a Popowicami - uzasadnia pomysłodawca. Są też: Park Archipelag Japoński Sikoku na Żernikach, Żerniczanin – park aktywności z placem zabaw i siłownią, który - jak to określił autor - „rośnie” razem z dzieckiem. Wśród propozycji mamy też wodospad "Niagara Wrocławska" przy wzgórzu Gajowym do tego srebne molo i laguna seledynowa. Pod numerem 24 mamy z kolei propozycję budowy Parku pod parasolką przy ulicy Tatarakowej - nazwany też Parkiem płaczącym. Do WBO 2020 zgłoszono już ponad 30 projektów. Jak będą weryfikowane i oceniane wyjaśniamy na kolejnym slajdzie.

Screen Wykop.pl/Reepo