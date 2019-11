W czwartek 31 października minął ważny termin dotyczący świadczenia 500 plus. Rodzice, którzy nie złożyli wniosków o 500 złotych z programu 500 plus mogą już nie otrzymać pieniędzy tym roku! (© Olga Goździewska)

31 października 2019 r. minął termin dotyczący świadczenia 500 plus. Rodzice, którzy nie złożyli wniosków mogą już nie otrzymać pieniędzy tym roku!

Kto złożył wniosek o 500 plus w październiku 2019 roku, dostanie pieniądze najpóźniej do dnia 31 grudnia. A kto tego nie zrobił i złożył dokumenty w listopadzie, pieniędzy w tym roku nie dostanie. Urzędnicy mają bowiem czas na rozpatrzenie wniosków złożonych w listopadzie i wypłacenie pieniędzy do końca stycznia 2020 roku. Co więcej, zapominalskim przepadnie również dodatek za październik.



Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.



Wniosek o 500 plus można złożyć online przez stronę Empatia, przez bankowość elektroniczną lub tradycyjnie na piśmie - w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie





