Ważą się losy milickiej porodówki. Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Milickiego bez radnych koalicji większościowej Tomasz Pawlak

14 sierpnia odbyła się , na której wniesiona została uchwała w sprawie do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności, zmierzających do opracowania i wdrożenia planu naprawczego spółki Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o.. Ma on za zadanie utrzymanie funkcjonowanie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologicznego funkcjonującego w milickim szpitalu. Radni w uchwale wezwali również do przestrzegania prawa w zakresie wykonywania uchwał podjętych przez Radę Powiatu Milickiego.