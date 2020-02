Wasze pytania do ZUS - prowadzenie własnej firmy

Jak dokonać zgłoszenia o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?

Karol

Panie Karolu, obowiązek sporządzenia zgłoszenia ZUS ZSWA dotyczy tylko tych pracodawców, którzy zatrudniali pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których pracodawca zobowiązany był opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Zgłoszenie takie składane jest raz na rok.

Zakładam działalność jednoosobową. Czy mogę od razu skorzystać z małego ZUS+?

Adam

Panie Adamie, mały ZUS+ to kolejna z ulg, z jakich może skorzystać osoba taka jak pan, czyli rozpoczynająca działalność gospodarczą. Jednak z tej ulgi nie może pan skorzystać, jako pierwszej. Kolejność jest następująca: każda osoba otwierająca firmę po raz pierwszy lub po 5 letniej przerwie ma prawo do skorzystania z półrocznej ulgi na start a po tym czasie z dwuletniej ulgi w postaci preferencyjnych składek. Dopiero trzeci w kolejności jest Mały ZUS lub obowiązujący od 1 lutego Mały ZUS+. Aby przez pół roku był pan zwolniony z opłacania składek musi pan zrejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i spełnić łącznie następujące warunki: rozpoczynać działalność gospodarczą po raz pierwszy, albo podejmować ją ponownie po 60 miesiącach od jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, nie prowadzi pan działalności dla byłego pracodawcy, na rzecz, którego przed rozpoczęciem działalności (w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym) wykonywał pan czynności, które wchodzą w zakres działalności firmy. W okresie korzystania z ulgi na start podlega pan jednak obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, czyli opłacać będzie pan składki tylko na to ubezpieczenie. Po upływie pół roku nabywa pan prawo do skorzystania z preferencyjnych składek. Podstawę wymiaru obniżonych składek ZUS stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2020 roku płaca minimalna wynosi 2 600,00 zł brutto. W tym momencie jeszcze nie może pan przejść na Mały ZUS, co jest logiczne, bo również przy „małej działalności” najniższa podstawa ustalona w stosunku do przychodów z poprzedniego roku nie może być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. Może pan oczywiście zrezygnować z tego uprawnienia i zgłosić się do pełnych ubezpieczeń społecznych. Jeśli jednak zdecyduje się pan na korzystanie z ulg ważne jest to żeby pamiętać, że w tym czasie korzystania przedsiębiorca nie jest objęty ubezpieczeniami społecznymi. Nikt nie opłaca za właściciela firmy składek, wobec tego, jeśli w trakcie korzystania z „ulgi na start” pan zachoruje, będzie opiekować się dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny lub urodzi mu się dziecko, to nie otrzyma pan: zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego, czyli tych świadczeń, które przysługują z ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli niezdolność do pracy powstanie w czasie trwania ulgi na start, może mieć pan problem z uzyskaniem prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli od jego ostatniego okresu ubezpieczenia upłynęło więcej niż 18 miesięcy. Nie będzie panu także przysługiwało prawo do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, przysługujących z ubezpieczenia wypadkowego. Jeśli w podstawie zadeklaruje pan kwotę 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, to ta kwota będzie przyjęta do obliczenia przysługujących zasiłków. Dlatego decydując się na korzystanie zarówno z „małego ZUS”, jak i „ulgi na start” trzeba to robić świadomie pamiętając, że jest to nasz wybór a nie obowiązek i że decyzja ta nie pozostaje bez wpływu na prawo i wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych.