Warsztaty ogrodnicze w Brochowskim Ogrodzie Społecznym - najmłodsi poznają tajemnice uprawy roślin.

Już 20 sierpnia Brochowski Ogród Społeczny zaprasza na wyjątkowe warsztaty, które odkryją przed uczestnikami tajemnice tworzenia i prowadzenia ogrodów społecznych. To doskonała okazja, aby dowiedzieć się, jak powstają te zielone oazy w mieście, jakie są ich najważniejsze elementy oraz jak mogą one wpływać na lokalną społeczność.

Poznaj podstawy ekologicznych rozwiązań

Warsztaty to nie tylko teoria – uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami zakładania ogrodów społecznych. W programie przewidziano omówienie takich elementów jak pojemniki na deszczówkę czy kompostowniki , które stanowią kluczowe części każdego ekologicznego ogródka. Przy okazji będzie można poznać różnorodność roślin, które z powodzeniem rosną w takich ogrodach, a także dowiedzieć się, jakie gatunki najlepiej posadzić w sierpniu.

Zwierzęta – naturalni sprzymierzeńcy ogrodu

Podczas spotkania uczestnicy przyjrzą się również zwierzętom, które mogą zamieszkiwać miejskie ogrody i pełnić w nich ważną rolę. Odkryją, jak różne gatunki zwierząt mogą wspierać funkcjonowanie ogrodu, stając się jego naturalnymi sprzymierzeńcami. To świetna lekcja przyrody w praktyce, która pokaże, jak różnorodność biologiczna wpływa na ekosystem ogrodu.

Warsztaty praktyczne – stwórz swój mini ogródek

Kulminacyjnym punktem wydarzenia będzie wspólne zakładanie podwyższonej grządki , w której posadzone zostaną rośliny wybrane przez uczestników. Każdy uczestnik będzie miał również możliwość stworzenia własnego mini ogródka w pojemniku z odzysku, który będzie mógł zabrać ze sobą do domu.

Informacje organizacyjne

Warsztaty odbędą się we wtorek, 20 sierpnia 2024 roku, w godzinach od 16:00 do 19:00 na podwórku przed Brochowskim Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Koreańskiej 1a (wejście od ul. Chińskiej). Wydarzenie skierowane jest do dzieci w wieku 7 lat i starszych. Udział w zajęciach jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy poprzez formularz.