Warszawa. Autobus spadł z mostu trasy S8. W środku byli pasażerowie. Co najmniej jedna ofiara śmiertelna

Wypadek w Długołęce. Jedna osoba nie żyje [ZDJĘCIA]

Jedna osoba zginęła, cztery zostały ranne. To skutki groźnego wypadku do jakiego doszło w poniedziałek około godz. 18 na ulicy Wrocławskiej w Długołęce, przy wjeździe do hali Selgros i restauracji Mc Donald's. Zderzyły się tutaj honda i audi.