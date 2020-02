Waloryzacja emerytur 2020 TABELA. Sprawdź o ile wzrośnie renta i emerytura? [sprawdź PRZYKŁADY]

Emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 zł, a najniższe wyniosą 1200 złotych brutto.

Waloryzacja emerytur 2020 TABELA

Emerytura i renta w 2020 wzrośnie. To dobra informacja dla tych, którzy pobierają świadczenie z ZUS. Wskaźnik waloryzacji przerósł oczekiwania rządu. Oznacza to, że co miesiąc wszyscy, którzy pobierają takie świadczenia, jak emerytura i renta dostaną więcej pieniędzy.

Ile pieniędzy więcej otrzymają emeryci i renciści?

wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2020 roku wyniesie nie 3,24 proc., a 3,56 proc.,

oznacza to, że na każdym tysiącu złotych emerytury i renty będzie to o 3,22 zł więcej co miesiąc,

waloryzacja wyniesie nie 32,40 zł, a 35,60 zł.

Zobacz w galerii TABELĘ: